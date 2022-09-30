إصدار التأشيرات وإثراء رحلة المعتمر.. 10 معلومات عن منصة "نسك" السعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة الحج السعودية، المنصة الحكومية الموحدة "نسك" nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن منصة "نسك" وفقا لوزارة الحج السعودية على النحو التالي:

- تقدم "نسك" حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة.

- تسهم نسك في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

- تنطلق "نسك" بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

- ترتبط "نسك" بالخدمات المقدمة على "روح السعودية".

- تهدف منصة "نسك" إلى إثراء رحلة المعتمر.

- تسهل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة والمدينة.

- تمكن "نسك" الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبرامج إلكترونيا.

- تقدم "نسك" الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية.

- تمكن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًا على المعتمرين والزوار.

- تستمر منصة "مقام" في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" في مرحلة لاحقة.

وتأتي منصة "نسك" تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

كما تأتي في إطار التعاون والتكامل بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

