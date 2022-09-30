شكرا لقرائتكم خبر عن %97 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.

وأيد 97% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، بينما عارض 3% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.