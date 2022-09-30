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%97 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.

وأيد 97% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، بينما عارض 3% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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