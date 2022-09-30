حدث ليلاً| طقس الجمعة شديد الحرارة.. وبوتين يوقع مرسوما للاعتراف باستقلال خيرسون وزابوروجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

يدمر التوازن البيئي.. خبير يكشف أسباب انتشار البرص المصري في إسرائيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن غزو البرص المصري لإسرائيل، وتسببه في أضرار بيئية حسبما أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

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وزير الطيران المدني يستهل زيارته لمونتريال في "الإيكاو" بعقد لقاءات مع مسئولين دوليين

استهل وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، اليوم الجمعة، زيارته إلى مدينة مونتريال الكندية؛ لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 41 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بعقد لقاءات ثنائية مع عددا من الوزراء والمسئولين الدوليين.

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يرفع الإيرادات.. السياحة تكشف أهمية قانون المنشآت السياحية والفندقية

كشف محمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أهمية قانون المنشآت السياحية والفندقية.

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ضياء رشوان: الحوار الوطني يسير بخطى جيدة..ولن يكون مجرد إعلان للمواقف فقط

أكد منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الحوار الوطني يسير بخطى جيدة، وأنه سيبدأ رسميا في غضون أسابيع قليلة، مشددا على أن الحوار لن يكون مجرد إعلان للمواقف إزاء قضايا مثل غلاء الأسعار والتعليم والحريات العامة فقط، بل سيتم بحث جميع القضايا ووضع حلول لها؛ وهو أمر يحتاج جدية ووقت.

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"فتح الكرتونة لقى جثة".. ليلة الرعب في الوراق

كعادتهم كل يوم، انطلق جامعو القمامة لنظافة شوارع حي الوراق شمال الجيزة ما بين رفع أكوام القمامة وإزالة الأتربة لكن كرتونة كبيرة الحجم أثارت الشك داخل أحدهم.

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"قالي بعتينلي بلطجية يا ماما".. 60 ثانية أخيرة في حياة صيدلي حلوان مع والدته

مكالمة هاتفية أخيرة لم تُكمل 60 ثانية، ودع فيها "ولاء زايد" ـ صيدلي ـ والدته :"آخر مكالمة كانت يوم الأحد الماضي.. قالي يا ماما بعتتلي بلطجية في الشقة ومتخافيش عليه"، قبل أن يلقي مصرعه من الطابق الخامس من برج سكني في منطقة حلوان عقب مشادة كلامية وقعت مع أسرة زوجته رفقه آخرين ـ بلطجية ـ حسبما أوضح بيان النائب العام.

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الطقس الجمعة.. شديد الحرارة والمحسوسة على القاهرة 38 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة 30 سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها البلاد حاليا.

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أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية

أكدت الولايات المتحدة مجددا يوم الخميس على التزامها "الصارم" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في أحدث استفزاز لها.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بعد زيارة هاريس للمنطقة منزوعة السلاح

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى بعد ساعات من توجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، في زيارة عالية المخاطر لإظهار دعم الولايات المتحدة لحليفتها كوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات النووية التي تشكلها بيونج يانج.

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بوتين يوقع مرسوما للاعتراف باستقلال خيرسون وزابوروجيا استعدادا لضمهما لروسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما للاعتراف باستقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا الأوكرانيتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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