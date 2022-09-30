توجيهات الرئيس بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعظيم الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، على رأس اهتمامات الصحف التي أبرزت أيضا تسلم الرئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم.

كما تناقلت الصحف نبأ موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة أمس على القرار الذى طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط.

واهتمت الصحف - كذلك - بإعلان وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود، التي تبذلها القاهرة؛ من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

ونال حضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جـاسـر ۱۳۲)، الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى، اهتمامات الصحف التي تابعت أيضا الاستعدادات التي تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP27) خلال نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، أمس، مع الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ. ح. هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وذكرت صحفية (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه - خلال الاجتماع - باستكمال جميع العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضى فى منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ فى المنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا نحو تحقيق الهدف الإستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي نشاط رئاسي ثان، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي أكد أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص؛ تعكس تقدير جهود مصر في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم.

وابرزت الصحيفة إهداء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي إلى الرئيس السيسي جائزتها الدولية، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه الرئيس من دعم لهم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي أكد الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.

دوليا، أبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة أمس على القرار الذى طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن القرار حصل على تأييد 117 صوتا فى مقابل امتناع 7 أصوات، ولم تصوت أى دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التى جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية) إعراب وزير الخارجية سامح شكرى - خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحی فتوح - عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد قال إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث قام "فتوح"، باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني وأهـم قـراراتـه، المشهد الفلسطيني الحالي وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة.

ونسبت الصحيفة إلى شكري تأكيده دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جـاسـر ۱۳۲)، الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

وفي سياق التحضيرات المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP27)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفقدت استعدادات مدينة شرم الشيخ لانعقاد مؤتمر COP27 في نوفمبر القادم وذلك خلال زيارتها للمدينة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة تابعت آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقـاء للمؤتمر، والتأكد من وصول جميع الخدمات بالمنطقة، وتفقدت قاعة المؤتمرات والاعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم ليقدم المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذجا للتوافق البيئي بكل أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية، وأيضا آخر مستجدات أعمال توسعة القاعة المقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمشاركين والتي قد تصل إلى ما يقرب من 30 الف مشارك على مستوى العالم وفي ظل الإقبال الكبير من مختلف الدول والجهات على المشاركة في المؤتمر مقارنة بالدورة الاخيرة له.

وتحت عنوان (المحافظات تستعد لموسم الشتاء والأمطار)، نقلت صحيفة (الشروق) عن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم قوله إنه تم التأكيد من الوزير هشام آمنة على المحافظات بضرورة الانتشار السريع وفرق الطوارئ والتواجد بشـوارع المحافظات لمواجهة أي حادث طارئ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع.

وأوضحت الصحيفة أن قاسم صرح - لها - بأن الوزيـر شدد على المحافظات بتطهير وصيانة مخرات السيول، وتفقد سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سـيـول، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بزيارات من إدارة الأزمات التابعة للوزارة والمحافظات مراجعة استعداداتها جميعا والإجـراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها.

وفيما يخص الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (الأخبار) - في تقرير نشرته تحت عنوان (العام الدراسي ينطلق غدا.. والحقائب هدية "الداخلية" للتلاميذ) - أن جرس المدارس ينطلق غدا، مؤشراً ببدء عام دراسي جديد، حيث أكملت مديريات التعليم بجميع المحافظات استعداداتها لاستقبال الطلاب، وضمان توافر الكتب وتوفير المدرسين، كما افتتح المحافظون المدارس الجديدة وتم تشكيل لجان للمتابعة وغرف عمليات لضمان سير العملية التعليمية في مسارها الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية واصلت إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر إحتياجاً، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار فعاليات المرحلة الـ ٢٣ لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد .

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى القول إن أبرز صفات العام الدراسي الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة والاهتمام بالحضور، والاعتماد على الأنشطة التعليمية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، من خلال دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوي، ووجه التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء الدراسة غداً.

وتحت عنوان (حملة لـ"تطهير نهر النيل" من القاهرة إلى أسوان)، استهلت صحيفة (المصري اليوم) تقريرا لها بالقول: "بهدف الحفاظ على نهر النيل من المخلفات البلاستيكية والتنوع البيولوجي المائي، وفي إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر تغيير المناخ، نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملة كبرى لنظافة نهر النيل بالتعاون مع وزارتي الري والتنمية المحلية، وإحدى الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، تمتد الحملة على نهر النيل من القاهرة وحتى أسوان أو من القاهرة وحتى دمياط بجميع المحافظات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" أحمد فتحي القول إن الحملة شارك فيها 1200 مشارك ومتطوع من 13 محافظة و7 محافظين، إلى جانب مديرة الأمم المتحدة في مصر والمهندس هانى عازر، الخبير الدولي في النقل، وتعد أكبر نشاط مدني لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد يـشارك فيه أكثر من 191 دولة.