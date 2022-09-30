يدمر التوازن البيئي.. خبير يكشف أسباب انتشار البرص المصري في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن غزو البرص المصري لإسرائيل، وتسببه في أضرار بيئية حسبما أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد الدراسات البيئة السابق، قال إن إطلاق تمسية "أزمة البرص المصري" على ما تقول إسرائيل إنه حد على أراضيها غير صحيح؛ لأن هذا النوع من الزواحف يستوطن شمال إفريقيا وليس في مصر فقط، مضيفا أنه بحكم الوضع الجغرافي للدولة الفلسطينية المحتلة، فهذا النوع من الأبراص يعيش أيضا في إسرائيل.

وحول سبب انتشاره في هذا الوقت من السنة، أكد تمام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن السبب الرئيسي في ظهوره بهذه القوة، غياب الأعداء الطبيعيين في إسرائيل مثل حيوان الآجاما، أو الثعابين، والطيور التي تتغذى عليه مثل الهدهد وغراب الزيتون وأبو قردان، لافتا إلى أنه سريع الانتشار ويهاجم المنازل والحدائق العامة في هذا التوقيت قبل البيات الشتوي لأنه كائن صيفي.

ويقول أستاذ المحميات الطبيعية، إن البرص يدمر البيئة في حال غياب الأعداء الطبيعيين، حيث يهاجم أماكن الطيور مثل الحمام والعصافير ويتغذى على البيض، مشيرًا إلى أن بداية مكافحته تشكيل لجان فورية لدراسة مدى تأثيره.

وأشار تمام، إلى أن البرص لا يستطيع قطع مسافات طويلة سواء عبر الحدود، وبالتالي فهو لم يخرج من مصر إلى إسرائيل، مضيفا: "مصر تصدر العديد من الضفادع بقيمة 4 ملايين ضفدع سنويا وآلاف الأبراص للدول التي تواجه الحشرات أو تتغذى على البرص نفسه في أكثر من دولة آسيوية".

وكانت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، أكدت أن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، طالبة المساعدة من السكان المحليين في القضاء عليه، حسب تقرير لصحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية.