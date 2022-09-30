يرفع الإيرادات.. السياحة تكشف أهمية قانون المنشآت السياحية والفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أهمية قانون المنشآت السياحية والفندقية.

وأوضح حجاج، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر حديثًا في شهر مارس 2022، يعد نموذجا وطفرة كبيرة وذلك بعد 70 عامًا منذ آخر قانون سياحة قد صدر (رقم 371 لسنة 1956)، موضحا أن القانون الجديد أضاف تنظيم ترخيص أنشطة الغوص واليخوت والسفاري والفنادق البيئية وفنادق الشقق الفندقية وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية والتي يبلغ إجماليها 42 نشاطا سياحيا.

وتابع: القانون يلزم باستصدار تراخيص وموافقات مبدئية للمشروعات الفندقية تصل من عام إلى 3 سنوات، وقد أتاح القانون الحصول على تراخيص دائمة للمنشآت الفندقية من خلال اللجنة الدائمة، مع إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق تصل من 10% حتى 70% وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية.

وأكد حجاج، أن القانون يخاطب إقامة 10 أنواع من المنشآت الفندقية و15 نوعا من المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى منها أنشطة اليخوت والغوص والسفاري، كما عالج القانون ترخيص 4 آلاف تقريبًا من مراكب اليوم الواحد التي تعمل في البحر، وكذا معالجة ترخيص 4 آلاف بازار على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هذا القانون سيزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تعديل الرسوم الحالية البالغة 3500 جنيه للمنشأة الفندقية و1500 جنيه للمطعم و600 جنيه للبازار لتزيد وفقًا لطبيعة كل نشاط، كما تتم الإجراءات بمنظومة الشباك الواحد والسداد الالكتروني.

وأوضح حجاج، أن مدة بحث طلب الترخيص قد حددها القانون بـ 60 يوما، ثم إصدار رخصة 6 أشهر وبعدها رخصة دائمة، وتشمل المستندات على: (السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وصحيفة الحالة الجنائية وعقد التأسيس وسند الملكية للأرض).

وأعلن عن الخط الساخن للوزارة وهو 19654 لتلقي جميع شكاوى النزلاء حول كل ما يخص التعامل مع أية جهة سياحة أو منشأة فندقية على مستوى الجمهورية، كما أشار إلى رابط الدخول الحصول علي التراخيص الممكينة أون لاين: https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx

موقع خدمات وزارة السياحة والآثار: https://mota.gov.eg/ar/.

وأشار حجاج، إلى أن عدد أن عدد المنشآت المرخصة بلغ 1210 منشأة فندقية حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ونحو 1500 مطعم، و300 مركز غوص، بجانب 80 فندقا تحت الإنشاء على مستوى مصر، و131 شركة إدارة فندقية، منهم 107 شركة إدارة مصرية.

وأكد حجاج، صدور عدة قرارات تنظيمية، بعدم التعامل مع الكيانات السياحية الوهمية والتي تقدم خدمات بطرق غير رسمية، بجانب التعامل مع موردين مسجلين بهيئة الغذاء للحوم والخضروات والأغذية.