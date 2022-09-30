شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام العام الدراسى.. اعرف درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشرقية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة فى أول أيام الدراسة كما يلى:

- السبت 1 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.

- الأحد 2 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

- الإثنين 3 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

- الثلاثاء 4 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.