شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام العام الدراسى.. اعرف درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة فى أول أيام الدراسة كما يلى:
- السبت 1 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 37.
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.
- الأحد 2 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38.
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34.
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42.
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.
- الإثنين 3 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36.
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40.
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.
- الثلاثاء 4 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31.
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.