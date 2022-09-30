شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 26 مسجدا فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 26 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 214 مسجدًا، منها 177 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و37 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. العلم والإيمان – الحيبة –الفنت الفشن

2. الرحمة – صفط الخرسا – الفشن

3. بلال بن رباح – قلها –هناسيا

مديرية أوقاف البحيرة

4. النور – قرية عشم الله – العمرية - دمنهور

5. عمر بن الخطاب – كوم حفص - دمنهور

6. الليثى – عزبة الليثى - العمرية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

7. أبو عقيلة – نجع أبو عقيلة – زاوية برمشا - العدوة

8. أبو غرير الغربى – منسافيس – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الدقهلية

9. الرحمة – جاليا الكبرى - الستاموني

10. بيبرس- الربيعة - دكرنس

11. النور – كوم النور – ميت غمر

مديرية أوقاف القليوبية

12. الشهيد على الشريف – شبرا شهاب – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف الجيزة

13. زيدان – قرية الجملة – العياط

14. الهادى – قرية بهرمس – منشأة القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. الإخلاص البحري- الكوم الاحمر-فرشوط

2. أبو بكر الصديق الشوينة-الجبلاو -قنا

3. العتيق - كوم البيجا- فرشوط

4. الديرى - القبيبة - فرشوط

مديرية أوقاف أسيوط

5. عباد الرحمن الوسطى - الفتح

6. الدعوة الإسلامية – جرف سرحان -ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

7. عبد الله الجيار – عزبة عبد الله الجيار – الطود – كوم حمادة

8. عكاشة – كوم البركة – كفر الدوار

9. الإخلاص – المساعدين – كفر الدوار

مديرية أوقاف الفيوم

10. العراقى – ترسا – مركز سنورس

مديرية أوقاف الشرقية

11. التوحيد – منشأة سعيد الاسدية – أبو حماد

مديرية أوقاف سوهاج

12. الشهيد رشوان الزهرى – شطورة – طهطا