شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة النبى من الميلاد إلى البعثة".. أول خطبة جمعة بشهر ربيع الأول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وهى الجمعة الأولى في شهر ربيع الأول 1444هـ ، وحددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وحددت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ ، حيث من المقرر أن تكون خطبة الجمعة الأولى الموافق 30 سبتمبر الجارى، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وخطبة الجمعة الثانية 7 أكتوبر بعنوان" هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، فيما تأتى خطبة الجمعة الثالثة 14 أكتوبر بعنوان " أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، وخطبة الجمعة الرابعة 21 أكتوبر بعنوان" مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية".

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.