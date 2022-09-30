شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على أسقفية الخدمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وذلك فى الرابعة عصرا بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تكون الاحتفالية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث أكد قداسته أن أسقفية الخدمات العامة كان أول أسقف لها كان الأنبا صموئيل عام 1962 ليمر على إنشائها هذا العام 60 عاما وتعاقب عليها العديد من الأساقفة حتى وصلنا إلى الأنبا يوليوس الآن.

وذكر خلال عظته بالقداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الخميس الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بأسقفية الخدمات العامة أن الأسقفية هى التى تسببت فى بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تواصل الأنبا صموئيل مع الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل ليتوسط له لدى الرئيس جمال عبدالناصر ليتم بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأن.

وذكر قداسة البابا أن الأسقفية تشارك الدولة فى العديد من المبادرات ويأتى أبرزهم مبادرة حياة كريمة والعديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.