30 طن كلور وحمولة قمح على الأرض.. كيف منعت الحماية المدنية كارثة أعلى الإقليمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منعت قوات الحماية المدنية كارثة محققة؛ إثر انقلاب حمولة سيارة فنطاس محملة بأطنان من غاز الكلور السام أعلى الطريق الدائري الإقليمي، مساء الخميس.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسط حالة من الشلل المروري للقادم من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الخطاطبة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مدير قطاع أكتوبر اللواء عصمت هريدي ومأمور قسم شرطة منشأة القناطر.

تبين بالفحص بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، انفجار إطار سيارة فنطاس محملة بـ30 طنا من الكلور ليفقد سائقها السيطرة على عجلة القيادة، واصطدم بسيارة نقل ثقيل "مقطورة وجرار" من الخلف.

أسفر الحادث عن انقلاب السيارتين، وانسكاب حمولتي الغاز والقمح على الأرض، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، دون خسائر في الأرواح.

ملحمة بطولية أنجزها رجال الدفاع المدني -مرتدين أقنعة التنفس الصناعي- بإزالة آثار الكلور المنسكب على الأرض باستخدام "رزاز المياه" بقوة الدفع من خراطيم الإطفاء؛ خشية استنشاق أصحاب ومستقلي السيارات للغاز السام.

عمل شاق استمر لفترة ليست بالقصيرة كللت معه جهود رجال الحماية المدنية بالنجاح بإزالة آثار الكرو من الأرض تزامنًا مع الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.