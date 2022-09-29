شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة ، والتى تم اختيارها طبقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة وذلك عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيداً لإرسالها للجنة العليا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى نحو دعم المشروعات صديقة للبيئة إنطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم الاعلان عن المشروعات الفائزة فى المؤتمر الذى يقام على مستوى إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية منتصف الشهر القادم برئاسة وزير التنمية المحلية.

وقامت اللجنة التى يترأسها المحافظ وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات البيئة ،والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة ،وإدارة المشروعات والتنمية المستدامة، وجهاز شئون البيئة ، بالإضافة لعدد من الخبراء والمتخصصين من جامعة عين شمس والمركز القومى للبحوث بدراسة المشروعات المقدمة من جانب المواطنين والهيئات المختلفة ، وتقييمها طبقًا للمعايير الموضوعة .

وتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة 949 مشروع تم استبعاد 584 مشروع لعدم اكتمال البيانات المطلوبة، وتم دراسة 365 مشروع احتلت بهم محافظة القاهرة المركز الأول لعدد المشروعات المقدمة مكتملة البيانات القابلة للتقييم .