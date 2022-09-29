شكرا لقرائتكم خبر عن أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء.. الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.



الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص لرعايته ذوى الهمم



الرئيس السيسى يتسلم الجائزة



محطات الدعم الرئاسي لهذه الفئة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلم الرئيس السيسى الجائزة صباح الخميس بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.