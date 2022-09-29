"فتح الكرتونة لقى جثة".. ليلة الرعب في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادتهم كل يوم، انطلق جامعو القمامة لنظافة شوارع حي الوراق شمال الجيزة ما بين رفع أكوام القمامة وإزالة الأتربة لكن كرتونة كبيرة الحجم أثارت الشك داخل أحدهم.

بخطوات حثيثة، اقترب العامل البسيط من الكرتونة ليشتم رائحة كريهة كاد ينصرف عن المكان بسببها إلا أنه واصل مهمة الاستكشاف بفتح الكرتونة ليكتشف الطامة الكبرى.

للحظات فقد جامع القمامة النطق بل والحركة -تسمرت قدماه موضعه- قبل أن يصيح مناديًا على زملائه "إلحقوني لقيت جثة" لتتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية تعج برجال البحث الجنائي والنيابة العامة.

توافد وصول رجال الشرطة بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد مجدي موسى مفتش الوراق وأوسيم لمناظرة الجثة، وتبين أنها لشخض مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق ثبوتية.

انطلق ضباط وحدة مباحث الوراث بقيادة المقدم هاني مندور ومعاونوه الرائد محمد حربي والنقيب أحمد ماهر؛ لجمع التحريات من خلال المشاهدات وتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتحديد هوية الشخص الذي تخلص من الجثة بمكان العثور.

مع انتهاء المعاينة، نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف اليابة العامة ومصلحة الطب الشرعي بينما بدأ ضباط البحث الجنائي رحلة فك طلاسم القضية اللغز.