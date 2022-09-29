الداخلية تكشف حقيقة تعدي حي البساتين على الممتلكات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تحت عنوان "تعدى حى البساتين على الممتلكات الخاصة".

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك " تحت عنوان (تعدى حى البساتين على الممتلكات الخاصة) يدعى خلاله أحد الأشخاص بقيام حى البساتين بالتعدى على ممتلكاته الخاصة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى أثناء قيام الجهات المعنية بحى البساتين بتنفيذ قرار إزالة سقف منحدر بمدخل الجراج الخاص بأحد الأشخاص "صاحب الفيديو المشار إليه" بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وقام المذكور بالإعتراض على تنفيذ القرار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.