ليلة سقوط أباطرة بنج الأسنان في 4 محافظات بـ1.3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ظروف اقتصادية عالمية يستغلها البعض من أصحاب النفوس الضعيفة بحثًا عن ثراء سريع ينتشلهم من ويلات الفقر مهما كلفهم الأمر حتى لو تعلق بحياة إنسان مريض.

5 أشخاص في 4 محافظات مختلفة فرقتهم الجغرافيا وجمعهم حب المال، عمدوا إلى حجب "بنج الأسنان"؛ للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات سرية أكدتها تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة كشفت نشاط الأربعة المشبوه. انطلقت مأموريات مستهدفة كلا على حدى بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا) وبحيازتهم ألف و810 عبوات بنج أسنان و1.3 مليون جنيه.

5هواتف محمولة ضبطت مع المتهمين تحوي محادثات نصية بينهم وبين عملائهم عبر تطبيقي "فيسبوك - واتساب" تثبت ما اقترفوه من نشاط آثم غير مشروع.

التحقيقات كشفت عن تجميع المتهمين بطاقات إثبات الهوية لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة، ومن ثم شراء الأدوية بالسعر الرسمى وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد.