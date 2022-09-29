بالفيديو| النيابة العامة تذيع الحلقة الختامية من مسيرة ارتقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:

أذاعت النيابة العامة، اليوم الخميس، الحلقة الختامية من حلقات السلسلة الوثائقيَّة المسماة "مسيرة ارتقاء النيابة العامة".

ونشرت النيابة العامة فيديو بعنوان " مسيرة ارتقاء النيابة العامة .. الحلقة الختامية .. الحصاد ورؤية المستقبل"، وذلك عبر صفحة النيابة العامة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في كافَّة جوانب عملها خلال تنفيذها المرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة.