مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022 /2023، وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.

وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، على الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012