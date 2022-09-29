مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:
وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، على الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري.
وتضمن تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات العامة برئاسة المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري.
وضمت في عضويتها المستشارين محمد الطاهر وهاني عبدالوهاب ومصطفى عبدالتواب وأحمد سليمان وعبده الشرقاوي وموسى عبدالستار وأحمد هجرس وأحمد رمضان ومنصور حمزاوى وبهجت طلعت ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022 /2023، وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.