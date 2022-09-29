ترشيح مصر لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تقدمت مصر خلال مشاركتها فى أعمال الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة «الإيكاو» بوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بطلب لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن "الفئة الثانية" للسنوات الثلاث المقبلة، خلال الانتخابات التي ستجري ضمن أعمال الجمعية العامة للإيكاو، والتي بدأت أعمالها وتستمر حتى 7 أكتوبر المقبل في مونتريال بكندا، وتشارك فيها وفود 193 دولة أعضاء بالمنظمة إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتمتلك مصر التي تتمتع بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران منذ نشأتها الكثير من المقومات الداعمة التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد في مجلس المنظمة عن "الفئة الثانية"، تحظى بدعم وترشيح المجموعتين العربية والإفريقية في المنظمة الدولية وتتمتع بعلاقات وثيقة مع كافة الدول الأعضاء بمنظمة الإيكاو، فضلا عن التزامها الدائم بتطبيق كافة التشريعات واللوائح الصادرة عن منظمات الطيران الإقليمية والدولية.

ووفقاً للنظام الأساسي لمنظمة "الإيكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران الدولي، والذي يتولى إدارة شئون المنظمة مقسمةً إلى ثلاث فئات كل فئة تتكون من 12 دولة، وتمثل "الفئة الأولى" الدول المصنعة للطائرات وتكنولوجيا الطيران، و"الفئة الثانية" والتى تقدمت مصر بالترشح فيها تمثل الدول التي لها دور كبير في تقديم التسهيلات في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية، و"الفئة الثالثة" يتم توزيع المقاعد طبقا للمناطق الجغرافية.