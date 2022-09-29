وزيرة الثقافة تستعرض "مستقبل الاقتصاد الإبداعي" في المنتدى الدولي للاتصال بالشارقة



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي (IGCF22)، المُنعقد تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بالقاعة الرئيسية بمركز إكسبو الشارقة، بإلقاء كلمة بعنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي.. هل نحن مستعدون؟".

واستعرضت وزيرة الثقافة، آفاق التعايش المشترك للإنسان في الحضارات الإنسانية، وصولًا إلى عصرنا الراهن بالتقدم العلمي والتكنولوجي، بإيجابياته وسلبياته.

وقالت إن المجتمعات المعلوماتية استطاعت أن تضع البنية التحتية للعوالم الرقمية الجديدة، والتي مهدت الطريق، لخلق مجتمعات قادرة على الإنتاج المعرفي.

ونوهت على دور وسائل التواصل الاجتماعي، في استثمار الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات سهلة، تمتلك من المقومات ما جعلها جاذبة للأجيال الجديدة.

واستطردت: إن التكنولوجيا الجديدة هي قوالب تحمل المعرفة الإنسانية، وتوصلها للناس في مناطق العالم بسهولة، مشيرة إلى أن اقتصاد المعرفة يُمثل نحو 7% من الناتج المحلي العالمي، و ينمو بوتيرة تدعونا أن نضع خططًا استراتيجية ومستقبلية، تمكننا من المشاركة في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة.