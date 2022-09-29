الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة والمحسوسة على القاهرة 38 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة 30 سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها البلاد حاليا.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إن الطقس يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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