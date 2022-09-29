الزراعة: مبعوثو 23 دولة إفريقية وآسيوية يتسلمون شهادات إتمام البرامج التدريبية في الدواجن والأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

سلّم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبعوثين من قارتي إفريقيا وآسيا، والبالغ عددهم 23 متدربا يمثلون 12 دولة، والذين أتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي إنتاج وصحة الدواجن،

وتنمية المزارع السمكية.

وخلال حفل الختام الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، أكد القصير أن مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بكل ما تملك لتقديم كافة سبل التعاون، وخاصة في المجال الزراعي، وعلى رأسها مجالات التدريب لنقل الخبرات الفنية إلى الأشقاء من دول القارة السمراء، ومن ثم نقل تلك التجارب إلى بلدانهم لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى القارة.