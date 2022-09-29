صفقة بـ15 مليونا.. ضبط 7 ملايين قرص أدوية مهربا جمركيا داخل مخزن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، ضبطت مباحث التموين كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى أكدت حيازة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لأحد المستشفيات بالبساتين بالقاهرة، كميات من الأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة مما يشكل خطورة على الصحة العامة؛ تمهيدًا لاستخدامها فى علاج المرضى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم ضبط المشكو في حقه بحيازته 6 ملايين و850 ألف قرص أدوية لعلاج بعض الأمراض، 65 ألف أمبول مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة، تقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه.