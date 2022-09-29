بيبيعوا سلع في المترو .. القبض على 3 بائعين متجولين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 بائعين ظهروا خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعرضون سلع على المواطنين في المترو.

وذكرت الوازارة في بيان لها أنه عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" ، يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يقومون بعرض سلع على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة و القليوبية") وذلك حال تواجدهم بإحدى محطات مترو الأنفاق، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

جار إتخاذ الإجراءات القانونية.