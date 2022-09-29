شكرا لقرائتكم خبر عن ويك إند حار جدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع "الويك إند"، وذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة الجمعة والسبت.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية وامتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوح الشمس.

وتابعت: الدرجات أعلى من المعدلات الطبيعة لها بمعدل من 5 لـ6 درجات، لافتة إلى أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تصل فيها درجات الحرارة العظمى لـ35 درجة، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ36 درجة، ليسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنه مع فترات الليل تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، محذرة من تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشفت أن المدن المطلة على البحر المتوسط الإسكندرية ومطروح تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة لتصل درجات الحرارة هناك ل 35 درجة ، وتكون حالة البحر معتدل تسمح بكافة أعمال التنزه وممارسة الأنشطة البحرية.

أما عن حالة البحر الأحمر ومدن الغردقة وشرم الشيخ ، فقالت : تشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة هناك ل 39 درجة ، ولكن حالة البحر معتدلة ومستقرة وتسمح أيضا بكافة أعمال التنزة وممارسة الأنشطة البحرية.