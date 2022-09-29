شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر فى جنيف: حققنا تقدمًا على مؤشر الابتكار العالمى وتقدمنا 5 مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في جنيف أن مصر حققت تقدمًا على مؤشر الابتكار العالمي؛ حيث تقدمت خمسة مراكز في تصنيف العام الحالي؛ لتتبوأ المرتبة 89 من إجمالي 132 دولة.

جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر في الفعالية التي أقامتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، اليوم الخميس، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة عشر من تقرير مؤشر الابتكار العالمي، وذلك بحضور مدير عام المنظمة "دارين تانج" وعدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء المعتمدين في جنيف وممثلي مراكز الأبحاث ورواد الأعمال وخبراء الابتكار.



وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أن السفير جمال الدين قال إن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 يُسلط الضوء بشكل رئيسي على اتجاهات الابتكار العالمية، وتأثير الابتكار على الإنتاجية ورفاهية المجتمعات خلال العقود القادمة، ومدى إسهام أنماط الابتكار الجديدة في تحقيق النهوض الاقتصادي المرجو.



وأوضح مندوب مصر الدائم أن مؤشر الابتكار العالمي يُصنف اقتصاديات الدول استنادًا إلى قدرتها على الابتكار عبر سبعة محاور رئيسية يتم قياسها من خلال 81 مؤشرًا فرعيًا.



وأشار إلى أن التقدم - الذي حققته مصر على المؤشر - يعكس رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي في أوجهه المختلفة.



وسلط الضوء على ما تشهده مصر من طفرة في مختلف مجالات التنمية بما يُعظم من فرص التعاون مع الوايبو والاستفادة من دورها الهام في دعم الابتكار والبحث العالمي، ويعزز من مكانة مصر وترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مؤخرًا.