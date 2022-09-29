شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجندى: أنا وزوجتى اتفقنا على توثيق التبرع بأعضائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، توثيق تبرعه بأعضائه بعد الوفاة قائلا "أنا وزوجتى اتفقنا على توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على dmc، أن هناك شروطا وضوابط للتبرع بالأعضاء من شخص حى إلى حى، أولها مفيش حاجة اسمها بيع إحنا مش قطع غيار، ولابد أن يكون بإشراف الدولة متمثلة فى وزارة الصحة مش خاصة ولا تحت السلم، وألا يترتب على التبرع التمثيل فى خِلقة الشخص المتبرع، كما أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء النُطفية والتى يترتب عليها اختلاط الأنساب.

أشار الجندى إلى أن الأعضاء البشرية والجسدية نوعان، نوع منفرد لا يجوز التبرع به مثل القلب، أما المتكرر فيجوز التبرع بإحداهما دون ضرر على المتبرع".

استنكر الجندى الدعوات التى ترفض نقل الأعضاء، قائلا: "الناس اللى معترضة على نقل الأعضاء ما اعترضتش ليه على نقل الدم؟".