شكرا لقرائتكم خبر عن 6281 مشروعا تقدمت للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى الآن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن 6281 مشروعا تقدمت للمبادرة الوطنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن نهاية اليوم الخميس سيتم تسليم جميع المحافظات، وننتهى من تقديم 162 مشروعا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم تدريب لجان بالمحافظات من خلال 5 دورات تدريبية لمعرفة المكون الأخضر والاستدامة للمشروعات، لافتا إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة، وكل المحافظات قدمت مشروعات قابلة للتنفيذ.

وتابع: "على كل محافظة أن تعطى 6 مشروعات فى 27 محافظة، ويكون مجموعهم 162 مشروعا، ويعقد مؤتمر نهاية الشهر الجارى لعرض المشروعات التى تم اختيارها واختيار 18 مشروعا من كل الفئات، وسيتم عرضهم فى مؤتمر كوب 27، وهذه أفضل المشروعات لحلول التغيرات المناخية"، مضيفا أن اللجان تجتمع فى كل محافظة برئاسة المحافظة لتقييم المشروعات المتقدمة للمبادرة.