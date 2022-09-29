شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الشباب: حملة تطهير النيل تصب فى الأجندة الوطنية لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، أن اطلاق أكبر حملة لتطهير نهر النيل، يعكس مدى الشراكة بين الشباب والرياضة، موضحًا أن الفاعليات تأتى انطلاقا من أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولرفع الوعى البيئي لدى الشباب حول نهر النيل الخالد، مشيرًا إلى أن تواجد هذا الكم من الشباب بالجيزة والقاهرة، وممثلى المجتمع المدنى وتعزيز دورهم والمؤسسات الدولية، يعكس مدى أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، ويصب في الأجندة الوطنية لقمة المناخ في نسختها السابعة والعشرين.

وأوضح الباطش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش إطلاق الحملة اليوم الخميس، بالإنابة عن الدكتور أشرف صحبى وزير الشباب والرياضة كاحد الرعاة للمبادرة، أن اطلاق المبادرة من محافظتى الجيزة والقاهرة الى المحافظات الأخرى، قبل انطلاق قمة المناخ ، يضاف إلى أعمال وزارة الشباب والرياضة المرتبطة بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، لفاعليات والأنشطة التى تستهدف الشباب للمشاركة في فاعليات التغير المناخ، حيث تم تفعيل اندية المناخ في مراكز الشباب لتصبح خضراء، إضافة للتعاون في العديد من الملفات، حيث يمثل الشباب نسبة 67% من المجتمع.

الحملة تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، سفارة بريطانيا، والهلال الأحمر، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل.

وبدأت حملة تطهير نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة بتأكيده على أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره اصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية ، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية.