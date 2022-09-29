شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلى بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث قام "فتوح" باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني وأهم قراراته، متطرقاً إلى المشهد الفلسطيني الحالي وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة. واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني فى هذا الإطار، التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية فى الأراضي المحتلة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب الوزير شكرى عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود التي تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته موضحاً أن وزير الخارجية حرص على إحاطة روحي فتوح بمجمل التحركات والاتصالات التي قام بها على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الجاري لدعم القضية الفلسطينية، وما قامت به مصر من جهود لحشد الدعم والمساندة الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف ما يواجهه من معاناة في ضوء الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها.