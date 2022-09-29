"التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة ..إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، وله دور كبير فى اكتشاف الموهوبين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة حريصة على تنمية مهارات المعلمين وتحفيزهم، موضحا أنه فى النصف الثانى من أكتوبر سيكون هناك احتفالية كبيرة لإعلان مبادرة" أنا المعلم" من خلال تخصيص حوافز للمعلم، حيث سيكون له بطاقة يشترى ما يرغب من أى شركة بتخفيضات كبيرة، وسيتم إعلان التفاصيل فى أكتوبر.