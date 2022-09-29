شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل لصندوق التكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتورالسيد قنديل، رئيس الجامعة عن جاهزيتها لاستقبال العام الجامعي الجديد حيث تنظم الجامعة حفل استقبال الطلاب يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب وسيكون مسئولي الأسر بالجامعة جاهزون لاستقبال الطلاب لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركونها خلال العام الدراسي.

وحث الطلاب على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحفظ لهم سلامتهم الصحية لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة وآمنة مع بدء العام الجديد.

وعن المصروفات الدراسية، أكد أن جامعة حلوان لاتألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام وتضع نصب أعينها التيسير على أبنائها الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعى والذى يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل الاجتماعى وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وقال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كافة الخدمات والأنشطة للطلاب يتم متابعة تنفيذها بدقة مع إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

وأكد أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة، إلى جانب تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب، وناشدت إدارة الجامعة طلابها اتباع التعليمات والارشادات وتتمنى لهم عام دراسي جديد سعيد.