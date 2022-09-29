شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل نقيب المعلمين.. ويثنى على دور النقابة فى تنمية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بما يخدم جموع معلمي المحافظ.

وأعرب الزناتي عن شكره لمحافظ أسوان على اهتمامه بدعم حقوق المعلمين، واهتمامه بالتنسيق مع نقابة المعلمين بشأن قضايا الزملاء المعلمين والعمل على حلها.

وأثني محافظ أسوان، على دور النقابة واتحاد النقابات المهنية البناء في العمل على التأهيل المعرفي للمعلمين بقضايا الوطن وأهمية الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال تنظيم دورات أكاديمية ناصر العسكرية بمحافظات مصر لصالح المعلمين، مؤكدا تقديره لدور نقابة المعلمين الملموس في المشاركة في تطوير منظومة التعليم بأسوان ورعاية حقوق المعلمين.

حضر اللقاء يس عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، وعبدالكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، واللواء أ.ح سامح الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني، واللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة فيفيان شاكر المدير التنفيذي للدورات التدريبية، التي تتم بين نقابة المعلمين وأكاديمية ناصر العسكرية.