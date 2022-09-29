شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة شمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تخدم حوالى (5) ملايين مشترك في محافظات ‏[الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط] مقسمة لأربع قطاعات (شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط).

وتضم الشركة المناطق الصناعية بكل من (جمصة ، دمياط الجديدة ، مدينة الأثاث بدمياط ، الرمال السوداء بكفر الشيخ ، مجمع الصناعات بميت غمر ، المناطق الصناعية : مطوبس – بلطيم – البرلس ، العصافرة بالمطرية )، وثلاث مصايف ( رأس البر – جمصة – بلطيم ) .

ويبلغ إجمالى عدد الهندسات التابعة للشركة (55) هندسة (14) بقطاع شمال الدقهلية ، (13) بقطاع جنوب الدقهلية ، (17) بقطاع كفر الشيخ ، (11) بقطاع دمياط.

هذا وبلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية (55) مركز خدمة منهم (14) مركز بقطاع شمال الدقهلية ، و(13) مركز بقطاع جنوب الدقهلية ، و(17) مركز بقطاع كفر الشيخ ، و(11) مركز بقطاع دمياط .

وحول المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2022 حتي 31/8/2022 بلغت قيمة المنصرف على رفع كفاءة الشبكة بالشركة حوالى ( 30) مليون جنيه حيث تم:

- تقسيم (1) مغذى هوائي جهد متوسط.

- إحلال (3) خط هوائي جهد متوسط.

- إحلال (1,239) كم وإنشاء (7,584) كم كابلات جهد متوسط.

- إحلال (29) محول بإجمالي سعة ( 22,5م.ف.أ ) بنظام سلاسل الإحلال ( رأسية ، أفقية ) ساهمت في إعادة توزيع أحمال (112) محول.

- إحلال ( 2,8) كم وإنشاء (1) كم هوائي جهد منخفض.

​وحول المشروعات القومية تولي الشركة اهتمامها بتنفيذ المشروعات القومية الواقعة بنطاقها:

• مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي عدد (43164) وحدة سكنية : الامتداد العمراني برأس البر ، عمارات ( تحيا مصر بكفر الشيخ – بيت الوطن ، سكن مصر ، دار مصر بدمياط الجديدة ) ، عدد (11) برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة.

• مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى [ إسكان اجتماعي لعدد (142)عمارة بمدينة كفر الشيخ ، عدد (5000) وحدة سكنية بمدينة رأس البر ، عدد (22) عمارة سكنية ( مساكن الجلاء – أرض حي شرق ) بمدينة المنصورة].

• المنصورة الجديدة (2063) فدان كمرحلة أولى ، (108) فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة.

• تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربي لمصنعي الفصل والتركيز (الرمال السوداء ) ببلطيم وإطلاق التيار الكهربي بالمشروع.

• تنفيذ أعمال مشروع إزالة الاعتراضات الكهربائية لإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجارى التنسيق مع مديرية الطرق لاستكمال المرحلة الثالثة.

• إزالة الاعتراضات لإنشاء وتوسعه الطرق.

• إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى الأكثر احتياجا.

• الاستمرار في تشغيل وصيانة المغذيات الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء حرصاً على استقرار واستمرارية التشغيل.

كما تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي عن للآتى:

- لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ، محطات الري المطور والحقلي ، مزلقانات السكة الحديد، المدارس.

- لمصانع تدوير القمامة : سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة (محافظة كفر الشيخ ).

- لمحطات الغاز طبقاً للتعليمات الرئاسية لخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

- تطوير المناطق العشوائية (سوق ستوته ، سندوب) بمدينة المنصورة - (سخا ، ميت علوان ) بمدينة كفر الشيخ.

- تطوير ورفع كفاءة المجازر طبقاً للاتفاق المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وفى إطار توجه الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية تم توصيل التيار الكهربائي لمحطتي شحن سيارات بالكهرباء بقطاع جنوب الدقهلية وجارى الاستكمال ، وفيما يتعلق بمشروع تطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة).

• تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع لرفع كفاءة وتطوير الشبكات وتشمل عدد (3) مراكز ( شربين – مطوبس – كفر سعد ) بإجمالي عدد (72) قرية .

• تم إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية بالمشروع لعدد (11) مركز بإجمالي عدد (292) قرية.

وحول تحسين جهود الشبكة فقد تمت زيادة سعات المكثفات وإعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية حيث تم إضافة عدد (28) مغذى حلقى وعدد (18) مغذى إشعاعي خلال العام المالي 2021/2022 برامج الصيانة:

• تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (16) فرقة صيانة وكذلك فرقتي الصيانة تحت الجهد بقطاعي جنوب الدقهلية وكفر الشيخ وسيتم تجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية.

• تم تنفيذ خطة الصيانة السنوية خلال العام المالي2021/2022 وكذلك خلال شهرى7/8/2022 بنسبة 100%.

وبلغ إجمالي ما تم تركيبة من العدادات مسبوقة الدفع (2,7) مليون عداد مسبوق الدفع بنسبة (59%) من إجمالي عدد المشتركين و حول تطوير مراكز التحكم تم تشغيل مركز التحكم بقطاعي شمال وجنوب الدقهلية بالعمالة الذاتية وعمل الصيانة اللازمة وازالة الاعطال و ربط عدد (18) محطة محولات بمركز تحكم قطاعي شمال وجنوب الدقهلية وجارى ربط عدد (10) محطات محولات بقطاع دمياط ضمن مشروع الجايكا من إجمالي عدد (55) محطة محولات ، علاوة على إحلال عدد (24) لوحة توزيع جهد متوسط و إضافة عدد (5) لوحات توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2019/2022 و رفع مهمات التحكم واعادة تركيبها ونقل الاشارة الخاصة بالتحكم لعدد (3) لوحات توزيع خلال العام المالي 2021/2022 ، كما تم تركيب عدد (211) جهاز اعادة الفصل و التوصل الأوتوماتيكي على الخطوط الهوائية جهد متوسط لتقليل زمن الفصل الناتج عن الاعطال العابرة حتي تاريخه.

كما يوجد عدد (55) محطة محولات نطاق الشركة تغذى عدد (251) لوحة توزيع وعدد (516) مغذى مباشرة من محطات المحولات ، علاوة على شراء عدد (4) ماكينة طوارئ و اعادة تأهيل عدد ( 10) وحدات توليد كهرباء ديزل وتحويلها إلى كاتم صوت وإعادة تأهيل عدد ( 8) محول طوارئ و تجهيز عدد (13) محول متنقل و جاري العمل علي اعادة تأهيل عدد ( 2 ) مقطورة محول طوارئ جر سريع المرفوعة.

و فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى تم إنجاز ما يلى:

• تم التأكيد على كافة الهندسات بالالتزام التام بتعليمات السلامة والصحة المهنية .

• تم المرور على جميع مكونات الشبكة للتأكد من إحكام غلق الأكشاك وحجرات المحولات وتم شراء عدد ( 8004) قفل أمان على أربعة مراحل خلال الفترة من 2019/202 .

• تم اختبار مهمات فرق الصيانة تحت الجهد بمعمل الجهد الفائق بطلخا.

• المرور الدوري على أجهزة الإطفاء بالمباني الإدارية والمنشات نطاق الشركة للتأكد من سلامتها.

وفيما يتعلق بتطوير المباني والمنشآت تم الانتهاء من تطوير عدد (13) مبني و عدد (11) مبنى لوحة توزيع وإحلال عدد (27) لوحة توزيع و تطوير عدد (88) حجرة محولات نطاق الشركة خلال الفترة من 2019/2022 ، و تطوير لعدد (26) مركز خدمة خلال الفترة من 2019/2021 ، كما تم تطوير عدد (3) مراكز خدمة ( مدينة السنبلاوين – فوه – كفر سعد ) خلال العام المالي 2021/2022 ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خدمة (قري (1) المنصورة – بني عبيد – الرياض) خلال العام المالي 2022/2023 .

و بلغ عدد مقار شبكات خدمة المواطنين بالقرى الواقعة بنطاق الشركة (187) مقر وتم تجهيزها بالمهمات اللازمة لإزاله الأعطال وأعمال الصيانة ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضى لمتابعة شكاوى المواطنين لسرعة إزالة الأعطال وسهولة الانتقال ، حيث بلغ إجمالى عدد وحدات الشحن المحموله عدد ( 187) وحده شحن بمقار الشبكات نطاق الشركة وتم بدء العمل بهذه الوحدات اعتبارا من يونيو 2022.

و بالنسبة لتحسين كفاءة الطاقة تم الانتهاء من نماذج حصر اسطح مدارس وفحص واختبار مهمات المرحلة الاولى بخطة حياه كريمة و التنبيه المشدد على كافة المباني الإدارية والهندسات نطاق الشركة بالالتزام بتعليمات ترشيد الطاقة وغلق إنارة المكاتب بعد مواعيد العمل الرسمية وإغلاق إنارة الواجهات ليلاً وضبط أنظمة التكييف على درجة 25 درجة مئوية ، بالإضافة إلى حضور العديد من الندوات والدورات و ورش العمل الخاصة بالمحطات الشمسية وترشيد الطاقة.

وبلغ اجمالي محطات الطاقة الشمسية عدد (45) محطة باجمالي قدرات (2845.2) ميجا وات و المرور على الطبيعة وعمل المعاينات لتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية بنظام صافى القياس للمشتركين بعدد ( 11 ) محطة بإجمالي قدرة (179) ك.وات.