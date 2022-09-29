بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة و"الري" لتطوير منطقة مخر السيل بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون مشترك ببن الجهتين لتطوير ورفع كفاءة مخر السيل والمنطقة المحيطة به بنطاق حي المعصره بداية من شارع كونيش النيل في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الأماكن غير المخططة وتحويلها لأماكن حضارية من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة وصيانة مخر السيل والمنطقة المحيطة به بنطاق حي المعصرة عن طريق التعاقد بإحدى الطرق القانونية مع أحد المستثمرين لتوفير عناصر الأمن والحماية اللازمة للحفاظ على الموقع والمقرر الترخيص فيه بإقامة عدد من الوحدات للترفيه عن الأهالي وخلق متنفس حضاري نظير رفع كفاءة المخر والأعمال التي سيقوم بإنشائها.

يذكر أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات.

وطبقا للبروتوكول، سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين، مؤكدة أنه سيتم السماح بإقامة أنشطة على أن تكون سهلة الفك والتركيب.

وقد ثمن محافظ القاهرة التعاون الجيد والمستمر لرفع نواتج التطهيرات من داخل مخرات السيول بنطاق المنطقة الجنوبية والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث مع إزالة كافة التعديات على المجاري المائية.

شهد توقيع البروتوكول من وزارة الري المهندس محمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس أيمن شديد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، ومحمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الري، ومدير عام ري حلوان.

ومن المنطقة الجنوبية شهد التوقيع المستشار أيمن النحال، المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية، والمهندسة دعاء أحمد بالدعم الفني.