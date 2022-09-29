تجربة طوارئ لإخلاء المبنى الإداري لشركة الملاحة الجوية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

نفذت الشركة الوطنية ‏لخدمات الملاحة الجوية، تجربة طواريء افتراضية لإخلاء المبنى الإداري بالشركة في حال حدوث حريق، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن بكل من وزارة الطيران المدني والشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية وكافة الجهات المعنية، وتم وضع ‏سيناريو افتراضي لحدوث حريق ومن ثم البدء في تنفيذ خطة الطواريء المعدة ‏مسبقا، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس ‏وزير الطيران المدني بضرورة الاستعداد المستمر والجيد للتعامل مع أي حالات طواريء.

وصرح الكابتن أهاب محي الدين عزمي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة ‏الجوية، أن التجربة تأتي في إطار خطة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتدريب جميع العاملين على كيفية التصرف السريع والمنظم، وإخلاء المبنى في حالات الطوارئ حفاظًا على سلامة العاملين، ورفع درجة وعيهم واستعداداتهم لمواجهة الطوارئ المحتملة لتحقيق أعلى معدلات السلامة.