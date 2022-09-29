الجيزة: قطع مياه الشرب عن الحوامدية بسبب عطل مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن "مدينة الحوامدية، وقريتي الشيخ عتمان وأم خنان" وذلك لحدوث كسر وصله داخلية بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، الأمر الذي أدي إلى توقف المحطة، وجار العمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود إصلاح العطل، مشددًا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الأعمال والوقوف على نسب تنفيذ الإصلاح لسرعة الانتهاء منها، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.