بالصور.. السيسي يتسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، صباح اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم.

وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

ومن جانبه أكد الرئيس الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.​​