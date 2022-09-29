تفاصيل احتفال الأزهر بالمولد النبوي وذكرى انتصارات أكتوبر بالمعاهد - (مستند)

- توجيه الدعوة للمستشار العسكري للمحافظة "كرمز للاحتفالية"، وبعض أسر الشهداء من القوات المسلحة، ويفضل من لهم أبناء بالأزهر.

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المناطق، بأن تقوم المعاهد بالاحتفال بهاتين المناسبتين خلال طابور الصباح "الإذاعة المدرسية"، وإقامة بعض الفقرات والندوات الدينية خلال شهر أكتوبر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012