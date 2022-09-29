تفاصيل احتفال الأزهر بالمولد النبوي وذكرى انتصارات أكتوبر بالمعاهد - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يعقد قطاع المعاهد الأزهرية، احتفالات مكثفة بجميع المناطق بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر.
وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المناطق، بأن تقوم المعاهد بالاحتفال بهاتين المناسبتين خلال طابور الصباح "الإذاعة المدرسية"، وإقامة بعض الفقرات والندوات الدينية خلال شهر أكتوبر.
وتضمنت خطة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر بالمعاهد الأزهرية ما يلي:
- إقامة وتنفيذ احتفالية بديوان عام المناطق.
- يبدأ التنفيذ من الاثنين 10 أكتوبر وفي وقت واحد لجميع المناطق.
- توجيه الدعوة للمستشار العسكري للمحافظة "كرمز للاحتفالية"، وبعض أسر الشهداء من القوات المسلحة، ويفضل من لهم أبناء بالأزهر.