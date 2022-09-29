وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان دورة بناء الخطبة.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، قيادات الدعوة و الأئمة بمحافظة البحر الأحمر بحضور المحافظ اللواء عمرو محمد حنفي.

ويفتتح وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، دورة اليوم الواحد المشتركة يوم السبت 1 أكتوبر 2022م لعدد 100 إمام من أئمة البحر الأحمر وعدد 26 من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية الذين نظمت لهم الوزارة جولة سياحية وترفيهية بمدينة الغردقة على هامش الدورة التدريبية التي تعقدها لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية.

في الوقت نفسه، تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة شكر وتقدير عن الجالية الإسلامية في كاراكاس من كريم عصام رئيس البعثة بكاراكاس بدولة فنزويلا، أشاد فيها بمستوى الموفدين من أئمة وقراء الوزارة، الذي توفدهم الوزارة إلى كاراكاس في شهر رمضان المبارك من كل عام بدولة فنزويلا، و بإصدارات الوزارة والتي تم توزيع عدد منها على المراكز الإسلامية بكاراكاس، وهو ما كان محل تقدير منهم.