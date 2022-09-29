مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما وضُبط إثنين آخرين بأسيوط، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق إتهام إثنين منهم في قضايا متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة، سرقة بالإكراه، سلاح ناري") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، واتخاذهم مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين منهم، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة "الشابو" – 3 هواتف محمولة).

كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشابو – 3 دراجات نارية – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.