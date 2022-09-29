"العربية ملهاش معالم".. مصرع ٤ أشخاص وإصابة آخر في حادث أعلى محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي ٤ أشخاص مصرعهم ويصارع الخامس الموت؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور الضبعة شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ تنسيقا مع إدارة الطرق والمنافذ بقيادة العقيد محمد عرفان.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال، أن سيارة ملاكي كانت تقل ٥ أشخاص يعملون لدى شركة مقاولات، قادمين من شبرا الخيمة، انفجر أحد إطاراتها.

حسب معاينة المرور، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق عدة مرات - فتهشمت حتى باتت دون معالم- مما أسفر عن مصرع ٤ من مستقليها، فيما أصيب الخامس.

جرى إيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دفع مدير المرور بتعزيزات مرورية لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.