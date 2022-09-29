بعد تداول فيديو لهم.. ضبط 3 أشخاص يبيعون داخل مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يقومون بعرض سلع على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق، وضبط مرتكبي الواقعة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يعرضون سلع على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد المتهمين وضبطهم وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية") وذلك حال تواجدهم بإحدى محطات مترو الأنفاق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.