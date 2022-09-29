بعد تداول فيديو لهم.. ضبط 3 أشخاص يبيعون داخل مترو الأنفاق

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يعرضون سلع على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يقومون بعرض سلع على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق، وضبط مرتكبي الواقعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012