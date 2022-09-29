ضبط طالب بالإسماعيلية عرض ألعاب نارية للبيع عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طالب بالإسماعيلية؛ لقيامه بعرض وبيع الألعاب النارية على فيسبوك.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن شخص بعرض ألعاب نارية للبيع.

بالفحص تبين اتجار طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، في الألعاب النارية وعرضها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته ( 209 قطع ألعاب نارية مختلفة الأنواع – مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.