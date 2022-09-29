"حروق بالقدمين".. تفاصيل تعذيب سيدة لطفل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن استغاثة طفل بسبب تعذيب عمته له في بورسعيد.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة أحد الأطفال يقيم بمنزل عمته وتقوم بتعذيبه ببورسعيد.

وبالفحص أمكن تحديد الطفل، عمره 5 سنوات وتبين إقامته طرف عمته، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد، وتبين وجود آثار ضرب وحروق بقدمى الطفل.

وبمناقشته أفاد بقيام عمته بإحداث إصابته، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بغرض تأديبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.