ضبط 21 متهمًا في أسيوط بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ استهدفت دائرة "مركز شرطة منفلوط" بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 متهمًا، بحوزتهم 19 قطعة سلاح ناري عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 6 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما ضبطت الحملة 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة).

ونفذت الحملة 512 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرار لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.