شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع آخر استعدادات استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث تتفقد خلالها أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمدينة في إطار الشراكة مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت.

وفقد عقدت اجتماع موسع مع شركتى التحالف لمناقشة آليات بدء تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمدينة شرم الشيخ وخاصة المنطقة المخصصة لإقامة فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور ممثلي ممثلى شركتي بيئة وجرين بلانت، وممثل الشركة المسئولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، وممثلي وزارة البيئة وجهازيها.

ولفتت الوزيرة في بداية الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في البدء في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات قبل بدء فعاليات المؤتمر بوقت كافي، والاتفاق النهائي على خطة تشغيل المنظومة خاصة في موقع إقامة فعاليات المؤتمر والتي تم مناقشة ملامحها خلال الفترة الماضية لتنفيذها بشكل مستدام، يقوم على تعزيز مفهوم الفصل من المنبع وتدوير المخلفات لتحقيق الاستفادة المثلى منها، لتقديم نموذج مشرف أمام العالم في ادارة المخلفات الناتجة عن حدث عالمي كبير يشهد حجم ضخم من المشاركة من مختلف دول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على تنفيذ عدد مناسب من الحاويات الصالحة للفصل من المنبع ذات التصميم المميز، ووضعها في مختلف أنحاء المؤتمر بمنطقتيه الزرقاء والخضراء في مواقع محددة تتناسب مع خطة جمع المخلفات التي يتم وضعها بالتعاون بين شركتي التحالف والشركة المسئولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، بما يتناسب مع تخطيط مواقع فعاليات المؤتمر وعدد المشاركين فيها، حيث سيصل عدد المشاركين إلى ٣٠ ألف مشارك من مختلف دول العالم خلال ١٢ يوم مدة إقامة المؤتمر، منها ١٥ ألف مشارك في الشق الرئاسي ثم ١٢ ألف مشارك يتزايد عددهم حتى نهاية المؤتمر.

وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من خطة عمل واضحة الأدوار والمسئوليات تتناسب مع حجم المشاركة التاريخي في المؤتمر، تتضمن تحديد واضح لمواقع الحاويات في مختلف الأماكن، وتوقيتات الجمع على مدار اليوم واسلوبه، وآليات النقل والتدوير، ونماذج التدوير الفوري لبعض المخلفات التي تم فصلها داخل المؤتمر من خلال حاويات ذات تكنولوجيات متطورة.

ومن جانبه، أشار ممثل تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت، أنهم فور توقيع عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، تم وضع تصور كامل لإدارة المخلفات داخل مواقع فعاليات المؤتمر بمنطقتيه وتنفيذ زيارة ميدانية للوقوف على آخر المستجدات وتنفيذ خطة العمل التي سيتم الاتفاق عليها بقدر كبير من الدقة والجودة.

كما عرض ممثل الشركة المسئولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، مخطط لمواقع تنفيذ المؤتمر وعددها ٤ مواقع، تتضم المبنى القديم لقاعة المؤتمرات والقاعة الجديدة التي يتم تنفيذها لاستيعاب حجم المشاركة الكبير في المؤتمر، والمنطقة الزرقاء بما تضمه من غرف وقاعات للجلسات ومكاتب مخصصة لبعثة الأمم المتحدة والوفود المشاركة والمعرض والأجنحة الرسمية، إلى جانب المنطقة الخضراء المخصصة للفعاليات غير الرسمية.

جدير بالذكر، أن الايام الماضية شهدت توقيع عقد إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ بين محافظة جنوب سيناء وتحالف شركتي بيئة وجرين بلانت، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، واجراءات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تقدم نموذج مميز للعالم في كيفية دمج البعد المناخي في الوصول لمدن مستدامة، حيث تعتمد المنظومة على استخدام معدات ذات تكنولوجيات حديثة تعمل بالطاقة الكهربية، واتباع نظام تجميع جمالي موحد مع التنظيف بشكل منتظم مع تحديد مواقع التجميع بطريقة تقلل من التأثير البصري والروائح الكريهة، وسيتم استخدام المنصات الرقمية لإدارة المعلومات لتقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة، كما تستهدف المنظومة زيادة نسبة إعادة تدوير المخلفات، بتطبيق وسائل تحسين عمليات الفصل من المنبع وإعادة التدوير، بالإضافة إلى الاعتماد على التوعية والتدريب ومشاركة المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر وتعزيز الوعي.