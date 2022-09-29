شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية عن دور التدريب المهنى في تأهيل الشباب لسوق العمل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بسوهاج بشأن عقد ندوة بعنوان " دور التدريب المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل "بمركز التدريب المهني التابع لها بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة .

وبحسب تصريحات صحفية اليوم الخميس، أوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج ، أنه تم عقد ندوة تثقيفية للشباب والفتيات المتقدمين للإلتحاق بالدورات التدريبية لتعريفهم بأهمية هذه الدورات في الحصول علي فرصة عمل وفتح مشروعات لهم على المهن التي يتم التدريب عليها وأن التدريب المهني علي المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل هو البوابة الحقيقية للتشغيل وريادة الأعمال .

وذكر مدير المديرية أن الإعلان الأخير عن 11 دورة تدريبية قد لاقى إقبالا من الراغبين علي المهن المعلن عنها والتي تشمل : صيانة المحمول والحاسب الآلي، والمساحة، والتبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل، والمشغولات اليدوية، في مراكز التدريب المهني الثلاث بسوهاج وطهطا والكوثر ، إضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج والتي يتم التدريب فيها علي مهن السباكة والكهرباء والخياطة والتفصيل .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير كافة والمواد الخام والأدوات اللازمة للتدريب والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل، والتدريب وفقا للمنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والذي يحتوي على 80 ٪ عملي و 20 ٪ نظري، إضافة إلى ندوات تثقيفية عن حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وتشغيل النساء وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك تشجيع مفهوم ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .