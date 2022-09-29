أخبار مصر

الهلال الأحمر: البعد عن شرب المياه من محظورات أطول حملة لتطهير النيل.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: البعد عن شرب المياه من محظورات أطول حملة لتطهير النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمال إمام المدير الوطنى للشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصرى، أنه من أهم محظورات الرحلات النيلية واحتياطات السلامة خلالها، البعد عن شرب المياه والكعب العالى.

 

وأوضحت "إمام" في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش انطلاق أطول حملة لتطهير نهر النيل، اليوم الخميس، أنه من أهم الشروط التي يجب التاكد من وجودها فور الصعودك على المركب النيلية وهى، التأكد من ركوبها من خلال المرسى، ومعرفة العدد المحدد لها من الركاب، إضافة الى الإحجام عن الصعود على أى مركب دون معرفة سعتها القصوى، مع الالتزام بشروط السلامة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ، وعدم التزاحم بكثافة على متن هذه المراكب.

 

وقالت إمام: "إن هناك حوالى 600 متطوع بينهم 100 متطوع بمحافظة الجيزة، و500  بباقى المحافظات الثلاثة عشر، حيث أن كل مركب يكون بها فرق متطوعة بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر،  وأن الغرض من الحملة هو تحفيز الشباب بأهمية الوعى بالتغيرات المناخية والحفاظ على النيل، وأنه يتم بث مباشر لفاعليات الحملة على شاشات المحافظات الباقية ، والشباب يمكن أن يكون حل وليس مشكلة".

 ‏

وأكد أحمد فتحى رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر المنظمة للحملة تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر.ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل

 

 وبدأت حملة تنظيف نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة بتأكيده على أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره اصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية ، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية .

 ‏15950688-6e40-4c2a-aee7-1a122ff5f55f

 

 جدير بالذكر أن الفاعلية انطلق بحضور  الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية ، وسفارة النرويج،  والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة،  بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.

 

01b0bf23-4b65-4888-8e43-f8ca17492328 (1)

 

 

6ee2436a-9ef1-4605-8de2-eadccf246a47

 

 

22d77035-b5e5-419b-bce5-661368ced337

 

 

365c3c3c-84b9-42a7-a181-4223385c446f

 

 

435c756b-f923-49d9-af48-64b7b5e7fec4

 

 

15950688-6e40-4c2a-aee7-1a122ff5f55f

 

 

a7a76f62-6071-4bbc-8d90-c0236581170d

 

 

ee3ff6b6-cc0b-4122-afd8-965c3f8700af

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا