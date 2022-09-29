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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تعقد على مستوى المدرسة والإدارة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وتصحح على مستوى المدرسة والإدارة على التابلت فى الجزء الاختيارى منها، أما امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى بنظام البابل شيت وليست إلكترونية.
ونستعرض أبرز التصريحات خلال الإنفوجراف التالى:
الدراسة تنطلق السبت المقبل
امتحانات درجات أعمال السنة لصفوف النقل بأكتوبر ونوفمبر
أعمال السنة تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية
تطبيق اختبارين بواقع 20 درجة، 5 للسلوك و5 للمواظبة و10 درجات لاختبار قصير
عقد اختبارين بالترم الواحد ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى فى الامتحانين أول امتحان فى أكتوبر والثانى فى نوفمبر بجانب "اختبار الترم"
مادة مهارات البحث "نجاح ورسوب" ولا تضاف للمجموع
إتاحة الدروس والمادة التعليمية للطلاب على القنوات
15% أسئلة مقالية قصيرة بامتحان الثانوية وإعداد مواصفة الاختبارات
امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا
ندرس منح الطالب إعادة السنة فى جميع المواد الدراسية وليس مادة واحدة لإتاحة الفرصة
التصحيح فى الثانوية العامة إلكترونى كاملا ولا عودة للعنصر البشرى نهائيا
ندرس مشروع قانون لإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين بالثانوية